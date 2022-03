L’annuncio del calciatore della Juventus Juan Guillermo Cuadrado arrivato in piena diretta tv

Intervistato ai microfoni di ‘Dazn’ a parlare del proprio futuro, è stato lo stesso Juan Guillermo Cuadrado. Il calciatore della Juventus si è direttamente espresso in prima persona e l’ha fatto chiarendo più di qualche semplice situazione legata al suo rinnovo.

Nelle scorse settimane si è parlato di un sondaggio da parte di Marotta con l’agente del calciatore Alessandro Lucci, ma la priorità di Cuadrado è sempre stata la Juventus. “Sono molto tranquillo, le parti stanno parlando per il rinnovo – le parole del colombiano a ‘Dazn’ – Speriamo di continuare e di rimanere qui, perché sono molto contento di essere in questa famiglia, la Juventus”. In scadenza a giugno, il classe 1988 rinnoverà per altre due stagioni, o per lo meno firmerà per un altro anno con l’eventuale opzione per la stagione successiva. Niente Inter, dunque; il futuro del 33enne sarà (ancora) bianconero. Seppur l’ex Fiorentina resti comunque un giocatore di assoluto livello, certamente la sua età non aiuta e proprio per questo, la squadra presieduta da Steven Zhang ha altre priorità al momento e intende rispettarle.

Tutti i numeri e le attuali statistiche di Cuadrado in questa stagione

Che l’esterno colombiano si stia esprimendo a ottimi livelli da anni è sotto gli occhi di tutto e proprio per questo preciso motivo, sono diverse le società che hanno deciso di affacciarsi alla finestra per poter sondare il terreno. Ma, qualora ce ne fosse bisogno, Juan Guillermo Cuadrado ha manifestato ancora una volta tutta la sua voglia nel voler continuare questa sua avventura con la Juventus (iniziata ormai lo scorso agosto 2015). Entrando ora nello specifico, restano a 5 i suoi centri stagionali, senza dimenticare anche i 2 assist messi a servizio dei propri compagni nelle totali 35 apparizioni in stagione.