Calciomercato Inter, Raiola al lavoro | Può arrivare con Haaland

Potrebbe tornare Mino Raiola sulla strada e sul futuro dell’Inter. Un assistito nerazzurro del potente procuratore potrebbe finire in un maxi affare: ipotesi suggestiva

Tra i nomi più caldi per la prossima estate di calciomercato ci sarà senza ombra di dubbio anche Erling Haaland, centravanti norvegese dal futuro probabilmente stellare. I suoi gol e la sua incredibile forza fisica sono il marchio di fabbrica, ma il bomber del Borussia Dortmund è anche molto altro, e considerata l’età, appena 21 anni, e le reti già messe a referto, i margini di miglioramento sono pressoché illimitati.

23 reti in 20 gare stagionali col Dortmund per Haaland che in totale mantiene una media addirittura leggermente superiore al gol a partita da quando gioca al Borussia, con 80 centri in 79 partite. Forza fisica travolgente ed un senso della porta innato sono solo alcune delle caratteristiche che porteranno uno dei migliori assistiti di Raiola a far fare follie a qualche grande club europeo. In tutta questa situazione potrebbe avere un ruolo indiretto anche la stessa Inter.

Calciomercato Inter, Raiola tratta Haaland con il Real: occhio anche a Dumfries

Alla lista delle pretendenti si è iscritto anche in Real Madrid che già lo scorso mese avrebbe avuto dei colloqui con il padre del calciatore. Lo stesso Mino Raiola infatti sta trattando con Florentino Perez proprio per il futuro dello stesso Haaland, che potrebbe essere il grandissimo colpo dell’estate madrilena, senza dimenticare la suggestione Mbappe sempre viva.

Il potente procuratore potrebbe infilare indirettamente nelle chiacchiere anche Denzel Dumfries, laterale olandese che ora sta facendo benissimo all’Inter. I nerazzurri nel caso chiederebbero non meno di 30/40 milioni ed ad Ancelotti servirebbe un terzino destro per potenziare quella zona di campo.