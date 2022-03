Chiuso al Barcellona, possibile idea Inter: prestito con diritto

Rivoluzione totale al Barcellona che dalla scorsa estate ha cambiato tanto e continua a farlo. Prossimi innesti a fine stagione ed anche cessioni: potrebbe approfittarne l’Inter

Nuovo progetto iniziato in estate per il Barcellona partito dall’addio di Messi e passato poi dall’arrivo di Xavi in panchina a stagione iniziata fino al mercato importante fatto a gennaio che ha consentito ai blaugrana di porre le basi per un nuovo importante ciclo. La compagine catalana quindi, seppur ancora lontana dai fasti di un tempo, prova a seminare ora per il prossimo futuro, e lo continuerà a fare anche in estate con nuovi innesti importanti ed oculati per potenziare l’organico di Xavi.

Tra le priorità del Barcellona c’è anche un centrale di difesa, che a meno di sorprese dovrebbe essere il danese Christensen, pronto a dire addio al Chelsea a parametro zero per la fine del suo contratto. Così facendo un tassello di rilievo andrebbe a puntellare quella zona di campo che rischia di vedere una partenza, che potrebbe anche interessare l’Inter.

Calciomercato Inter, Eric Garcia chiuso in difesa: il Barcellona potrebbe cederlo

L’indiziato numero uno a partire da Barcellona, visto il probabile arrivo di Christensen e le chance di rinnovo di Araujo tutte da esplorare, è Eric Garcia difensore spagnolo arrivato la scorsa estate dal Manchester City. Il nazionale iberico ha giocato abbastanza, ma senza mai convincere troppo, senza considerare anche qualche piccolo problema fisico.

Garcia può piacere all’Inter ed anche essere proposto ai dirigenti nerazzurri. Un tentativo potrebbe essere fatto con la formula del prestito con diritto sui 20 milioni di euro visto che non è una priorità dell’Inter andare a rinforzare la zona sinistra di difesa. Il Barcellona preferirebbe però probabilmente una cessione a titolo definitivo per 40 milioni.