Occhi puntati sul futuro di Lautaro Martinez in casa Inter. Il ‘Toro’ è sempre al centro di voci di ogni tipo e per raccogliere una sua eventuale eredità c’è un nome pesante che però potrebbe finire verso altri lidi

I riflettori sono sempre e comunque tutti per lui: Lautaro Martinez al centro delle voci, sia dal punto di vista delle critiche per l’inizio orribile di 2022 dal punto di vista personale e realizzativo -spente comunque negli ultimi giorni con la tripletta alla Salernitana e il gran gol ad Anfield – che da quello del calciomercato, con un futuro eventualmente da riscrivere. Il ‘Toro’ ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter appena una manciata di mesi fa per cifre importanti ed allungando il rapporto fino al giugno 2026.

Una mossa forte da parte dell’Inter e dello stesso ragazzo arrivata però nel momento migliore della sua stagione, quando i gol arrivavano con buona continuità accompagnati da ottime prestazioni. Le cose nel complesso tra gennaio e febbraio sono cambiate molto e non sono da escludere del tutto eventuali proposte estive, fermo restando la voglia dell’Inter di puntare su di lui.

Calciomercato Inter, l’ombra della Juventus sul futuro di Gabriel Jesus

Le scorse settimane sono state quelle delle grandi critiche per Lautaro, con inevitabili discorsi anche su un eventuale eredità del ‘Toro’ da raccogliere in nerazzurro in caso di clamorosa cessione. Tra i nomi più stuzzicanti in questo senso c’è sempre quello di Gabriel Jesus, centravanti brasiliano del Manchester City che piaceva sin dai tempi della sua militanza in patria con il Palmeiras.

Il verdeoro in estate potrebbe cambiare aria, ma in ottica Inter l’ostacolo più grande si chiamerebbe Juventus. Stando a quanto sottolineato da ‘Calciomercatonews.com’, la società bianconera potrebbe provare a ‘prenotare‘ Gabriel Jesus (che ha lo stesso agente di Max Allegri) in ottica di un possibile addio di Paulo Dybala a costo zeroGabriel Jesus e , e battere così la concorrenza dell’Inter. Dal punto di vista delle cifre l’affare si baserebbe su 30 milioni di euro più 5/10 di bonus, e 6 milioni di euro al calciatore.