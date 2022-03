Niente Torino-Inter per Brozovic: il croato ha lasciato Appiano

By

Inzaghi non rischia Brozovic: il croato non ci sarà domani nel match Torino-Inter valevole per la 29esima giornata di Serie A

Pesante forfait in casa Inter. Parliamo di Marcelo Brozovic, che nella rifinitura di oggi non ha dato prova di aver smaltito del tutto l’affaticamento al polpaccio rimediato a Liverpool.

Inzaghi e lo staff hanno deciso così di non rischiarlo, per averlo al meglio contro la Fiorentina sabato prossimo. Il croato ha lasciato Appiano e domani salterà il delicato match col Torino di Juric valevole per la 29esima giornata di Serie A.