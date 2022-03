Lo United prova il doppio colpo: Martial sul tavolo

Martial messo sul piatto. Il Manchester United ci prova con la strategia del due per uno

Sebbene ci sia più di un/quarto di stagione ancora da giocare, diversi sono i club che osservano le possibili situazioni che intercorrono fuori dal campo e restano perciò vigili anche in ottica mercato. Tra questi, ci sono soprattutto Inter e Manchester United.

Non è un caso infatti, che già in passato ci siano stati importanti colloqui tra le due società. Lo dimostra in particolar modo l’operazione Lukaku. Una trattativa che ha visto approdare a Milano uno dei più forti centravanti degli ultimi tempi e che si è rivelata uno dei migliori colpi messi a segno da Beppe Marotta (anche vedendo come stanno andando le cose fino a questo momento). Non è un caso infatti che il centravanti belga, una volta passato al Chelsea non sia riuscito ad incidere come accaduto nella cittadina milanese. Tralasciando questo, a poter tornare di moda questa volta può essere proprio Anthony Martial. Negli ultimi tempi l’attaccante francese non ha trovato tantissimo spazio nelle file del club inglese e di comune accordo con la società ha così deciso di passare in prestito al Siviglia. Il classe 1995 resta un vecchio pallino dell’ad nerazzurro e non è escluso che in futuro possa approdare in Lombardia con una doppia operazione.

Calciomercato Inter, lo United può provarci sia per Lautaro che per Skriniar: Martial resta la chiave

Tanti i nodi di mercato da sciogliere in casa Inter. Uno di questi resta l’ancora incerto futuro di Lautaro Martinez. Seppur l’agente del centravanti argentino abbia dato per certa la sua permanenza a Milano, non è escluso che le cose non possano avere un epilogo diverso in futuro. Tra tutte le opportunità che potrebbero venire a crearsi col passare del tempo, una possibilità potrebbe essere quella che il Manchester United tenti di accaparrarsi due giocatori di attuale proprietà nerazzurra. Non a caso, non è escluso che i ‘Red Devils’ possano anche decidere di provarci sia per il ‘Toro’ che per Skriniar e questo potrebbe accadere con una doppia operazione. Trattativa nella quale potrebbe tranquillamente ricadere Anthony Martial. L’attaccante francese si trova ora in Spagna e con ogni probabilità non verrà riscattato dal Siviglia.