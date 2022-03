Calciomercato, c’è anche l’Inter sul bomber svizzero | I dettagli

L’Inter mette gli occhi sul centravanti svizzero. Marotta e i suoi lo monitorano attentamente per giugno

Seppur ci sia ancora un/quarto abbondante di stagione da giocare, l’Inter di Simone Inzaghi non si sofferma unicamente sul campo e continua a monitorare diverse piste di mercato in vista della prossima finestra estiva.

Ha bisogno di tornare ad ingranare una volta per tutte anche in campionato l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, reduci dalla roboante vittoria ‘maturata in casa contro la Salernitana– hanno l’obbligo di ritrovare quella continuità che gli è mancata nelle ultime gare. Proprio per questo, gli attuali campioni d’Italia mettono unicamente nel mirino la Serie A, ed in particolare il Torino di Ivan Juric. Nonostante ciò, la dirigenza nerazzurra resta con lo sguardo vigile anche in ottica calciomercato e si proietta già su quella che sarà la prossima finestra estiva. Avendo già chiuso l’affare Onana a zero, Beppe Marotta & co non hanno benchè la minima intenzione di fermarsi e continuano ad osservare innumerevoli piste di mercato. Fatta questa premessa, la squadra presieduta da Steven Zhang necessita di trovare quanto prima un vice e futuro erede di Edin Dzeko (e oltre al già noto Scamacca) la ‘Beneamata’ mette gli occhi anche sui campionati esteri.

Calciomercato Inter, i nerazzurri mettono gli occhi su Okafor per giugno

La squadra di Simone Inzaghi vuole vederci chiaro una volta per tutte e si augura di poter chiudere quanto prima per un attaccante. Questa volta il centravanti può arrivare direttamente all’estero. Stando a quanto riportato da ‘Sport Bild’, l’Inter starebbe sondando il terreno anche per Okafor, giovane punta svizzera di origini nigeriane e attualmente in forza al Salisburgo. Un nome importante insomma, essendo che il classe 2000 ha già siglato ben 12 reti in stagione, raccogliendo un totale di 24 apparizioni in stagione con la squadra che si trova attualmente prima in classifica nella Bundesliga austriaca. L’ex Basilea ora come ora ha una valutazione che si aggira intorno ai 25mln di euro. Preso atto che i nerazzurri faranno dei cambiamenti in attacco, Okafor resta in tal senso un profilo da tenere in considerazione.