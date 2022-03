DIRETTA Serie A LIVE, Torino-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Torino di Juric nella ventinovesima giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Torino nel posticipo domenicale della ventinovesima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno, in una sfida tra due delle migliori difesa del torneo.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono dare seguito al roboante successo sulla Salernitana e quello prestigioso in Champions contro il Liverpool per continuare ad alimentare il sogno del bis scudetto. Dall’altro i granata di Ivan Juric vanno a caccia di una vittoria che manca da ben sei partite in cui hanno raccolto appena tre punti. All’andata l’Inter si impose con il risultato di 1-0. Interlive.it vi offre la sfida dell’Olimpico Grande Torino in tempo reale.