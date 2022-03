Torino-Inter: le probabili della 29esima: intoppo a centrocampo per Inzaghi

Le probabili formazioni che i due tecnici di Torino e Inter manderanno in campo per la 29esima di Serie A

Duole ancora la beffarda eliminazione in casa Inter. Una batosta nella quale i nerazzurri hanno dovuto farsene una ragione e di conseguenza rinunciare una volta per tutte al sogno qualificazione in Champions League, a causa del doppio confronto in favore del Liverpool. Ma ora, i ragazzi di Simone Inzaghi mettono su la testa e guardano dritto verso il Torino.

Più di qualche semplice dubbio per i due allenatori, date le numerose assenze in ambedue le compagini. Simone Inzaghi che al momento sembra intenzionato però a confermare all’85% gli undici titolari visti nelle precedenti. Tra i pali resta intoccabile il capitano Samir Handanovic. Sarà lui a difendere la porta nerazzurra ancora una volta. Dinanzi a lui ci saranno: Bastoni, Skriniar e per ultimo D’Ambrosio (col compito di sostituire l’infortunato de Vrij). Sulla corsia di sinistra dovrebbe rivedersi Perisic dal 1′, mentre sull’out di destra Dumfries resta comunque in vantaggio su Darmian. Nei tre interni di centrocampo piena fiducia a Barella e Calhanoglu. Salvo imprevisti dell’ultim’ora, sarà Vecino a provare a non far rimpiangere del tutto Brozovic. In attacco Dzeko non si discute e a fare le veci dell’attaccante bosniaco dovrebbe essere Lautaro Martinez (occhio alla sorpresa Correa). Nel Torino invece mancherà ancora una volta Milinkovic-Savic. D’altra parte però può sorridere Ivan Juric, il quale ritrova Lukic dal 1′ e proprio per tale ragione va verso la riconferma dell’11 titolare visto alla scorsa giornata di campionato contro il Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-INTER

TORINO (3-4-21): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All.: I.Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Vecino, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: S.Inzaghi.

ARBITRO: Guida della sez. di Torre Annunziata