Torino-Inter: all’andata la risolse l’olandese | Ecco i precedenti tra le due squadre

Torino-Inter, all’andata la risolse Dumfries, ecco i precedenti tra le due formazioni

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino, si disputerà la sfida tra la formazione di casa e l’Inter. Nella partita di andata la spuntarono, non senza difficoltà, i giocatori di Simone Inzaghi grazie alla rete di Dumfries alla mezzora del primo tempo. Ma vediamo i precedenti, cominciando a informarvi che quella di questa sera sarà la 156esima volta che le due squadre si affrontano e le statistiche, vedono i nerazzurri nettamente in vantaggio con 70 successi, contro i 36 dei granata, mentre 49 sono i pareggi. Solo la Juventus vanta più vittorie con la squadra granata, anche se sono solo 4 in più. Inoltre gli ultimi quattro incontri tra le due formazioni, sono sempre stati vinti dalla squadra meneghina e addirittura 12 delle ultime 17 trasferte con 3 pareggi e solo 2 sconfitte, entrambe per 1-0, l’8 aprile 2018 e il 27 gennaio 2019. Per vedere la formazione meneghina battuta nuovamente da quella piemontese, bisogna tornare indietro al 27 febbraio 1994 quando la gara terminò 2-0 per i granata.