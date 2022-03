Le dichiarazioni di Simone Inzaghi prima di Torino-Inter, match valevole per la 29esima giornata di Serie A

“Conosciamo il valore del nostro avversario, ma la partita l’abbiamo preparata nel migliore dei modi. Le vittorie contro Salernitana e Liverpool sono state importanti per noi”. Così Inzaghi a ‘Dazn’ prima del match col Torino che l’Inter è obbligato a vincere per sorpassare il Napoli e restare in scia al Milan capolista. Ma anche per rispedire a -5 la Juventus.

“Se è una gara decisiva? Da qui alla fine lo saranno tutte. Ne abbiamo undici compreso il recupero, più il ritorno della semifinale di Coppa Italia: dovremo sbagliare poco”. Stasera i nerazzurri dovranno fare a meno di de Vrij e, soprattutto, Marcelo Brozovic: “Ho la fortuna di avere una rosa di valore, quindi sono sicuro che ci faremo trovare pronti”.