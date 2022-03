Torino-Inter: non solo Barella e Bastoni, anche Darmian visionato in vista degli spareggi al Mondiale

Torino-Inter, non solo Barella e Bastoni ma anche Darmian saranno visionati dal collaboratore di Roberto Mancini

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino, si sfideranno la squadra di casa e l’Inter. Dopo le vittorie di Juventus e Milan sabato e del Napoli a Verona nel pomeriggio, per la squadra nerazzurra la vittoria è obbligata per evitare di trovarsi alle spalle non solo dei cugini, ma anche del Napoli e avere la squadra di Allegri sempre più vicina. Alla gara, seppure da lontano, assisterà anche il tecnico della Nazionale Roberto Mancini, in vista dei decisivi spareggi per la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Allo stadio comunque, come ha spiegato Tuttosport, sarà presente un suo collaboratore che dovrà vedere di persona le condizioni non solo di Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Andrea Belotti, ma anche di possibili nuove pedine da inserire nel gruppo come Tommaso Pobega, Rolando Mandragora, Samuele Ricci e anche Matteo Darmian. Ricordiamo che la Nazionale italiana affronterà la Macedonia del Nord allo stadio Renzo Barbera di Palermo il 24 marzo e poi, sempre che non ci siano sorprese inaspettate, la vincente di Portogallo-Turchia in trasferta, indifferentemente da chi passerà tra le due squadre, il 29 marzo.