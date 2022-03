Serie A, batosta in arrivo: Guida e Massa sospesi dopo Torino-Inter

Sanzione in arrivo per Guida e Massa dopo quanto accaduto ieri sera durante Torino-Inter

Il provvedimento giunge direttamente dall’AIA, in quanto ciò che si è fatto registrare ieri durante Torino-Inter ha fatto parlare molto di sè nelle ultime ore. A pagarne le conseguenze chiaramente, saranno direttamente i due giudici di gara.

Batosta imminente per Marco Guida e Davide Massa dopo quanto accaduto durante il posticipo della domenica sera di Serie A. Dopo la mancata assegnazione del ‘penalty’ in favore del Torino -sul contatto Ranocchia-Belotti– il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata e il responsabile designato alla sala VAR pagheranno le conseguenze in prima persona di questo grave errore. La sanzione arriva direttamente dall’AIA e ciò che emerge a tutti gli effetti, è che entrambi verranno fermati per almeno 3/4 settimane. Questa la decisione presa dai vertici arbitrali nella giornata di oggi.