Fair Play Finanziario, l’UEFA chiede aggiustamenti ai bilanci dell’Inter

L’Inter ha ricevuto una prima ammonizione dall’UEFA, intimando un aggiustamento ai prossimi bilanci societari

Come anticipato negli scorsi giorni, l’UEFA aveva scovato nei movimenti dell’Inter alcune lacune dovute al mancato rispetto di alcuni requisiti indispensabili per rientrare nel cosiddetto ‘Fair Play Finanziario‘ (FFP).

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il club è stato quindi ricevuto lo scorso venerdì dal ‘Club Financial Control Body’ di Nyon con l’onta di aver sforato i bilanci per il triennio 2018-2021. Pertanto il massimo organo calcistico di controllo d’Europa ha chiesto degli aggiustamenti in vista dei bilanci futuri che saranno regolamentati da nuove disposizioni in materia finanziaria, la cui emanazione è prevista a breve. Assieme all’Inter sono state oggetto di analisi Milan, Roma, Juventus ed un’altra trentina di club europei.