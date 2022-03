Calciomercato, niente Inter | Dalla Spagna: accordo raggiunto

L’Inter distoglie lo sguardo dal giocatore. L’ex Atalanta approderà a giugno in Spagna

Tra tutti i nodi da sciogliere ai quali l’Inter si trova di fronte, la squadra di Simone Inzaghi ha anche da pensare a come poter render ancor più competitiva la propria rosa ed è per questo che Beppe Marotta e i suoi restano sempre con lo sguardo rivolto al calciomercato.

Nonostante l’ultimo periodo non sia stato del tutto incoraggiante nei confronti dei ragazzi di Simone Inzaghi, l’Inter non ci sta e prova a ripartire una volta per tutte verso quella che sarà la lotta scudetto e lo farà già dalla prossima gara casalinga contro la Fiorentina. Un altro tasto da toccare però, riguarda proprio quello che sarà la prossima finestra di mercato estiva. I nerazzurri -dopo aver concluso l’affare Onana a zero- tentano di focalizzarsi su diverse trattative e molte di queste operazioni alla quale Marotta & co si pongono di fronte sembrano essere per la maggior parte a parametro zero. Non a caso, il club presieduto dallo stesso Steven Zhang, dopo aver vinto la scommessa Calhanoglu, pare aver guardato ancora una volta nelle fila degli acerrimi rivali del Milan, ma con quasi assoluta certezza si può dire che stavolta si tratterà di un semplice vano tentativo.

Calciomercato Inter, Kessiè viaggia dritto verso il Barcellona: arriverà a giugno

Tutto fatto per il passaggio di Franck Kessiè al Barcellona. Stando a quanto riportato dal giornalista Gerard Romero, i rossoneri e il club ‘blaugrana’ sembrerebbero aver trovato l’accordo per giugno. E ora, il Milan di Stefano Pioli -dopo aver visto andare via Donnarumma e Calhanoglu la scorsa estate- rischia di perdere un altro giocatore di fondamentale importanza a parametro zero. Sulle tracce dell’ex Atalanta c’erano anche Inter e Juventus (seppur i nerazzurri non lo abbiano quasi mai ritenuto come un obiettivo concreto). Il classe 1997 non ha ancora trovato alcun accordo con la squadra presieduta da Paolo Scaroni e con ogni probabilità -dopo aver trascorso cinque lunghi anni in Lombardia- si accinge a salutare una volta per tutte Milano.