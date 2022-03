Inter, anche Bastoni in diffida: niente passi falsi con la Fiorentina

Assieme a Vidal e Lautaro si aggiunge Bastoni nella lista dei diffidati, vietato sbagliare contro i viola per non saltare lo scontro diretto con la Juve

Colpevole di aver rimediato un cartellino giallo nel corso della scorsa giornata di campionato contro il Torino, il difensore centrale sinistro della linea a tre dell’Inter, Alessandro Bastoni, dovrà essere particolarmente cauto nella mole degli interventi in fase di copertura che occorreranno nel prossimo impegno contro la Fiorentina.

Il calciatore è difatti entrato nella lista dei diffidati della rosa nerazzurra, andandosi ad aggiungere ai già presenti Vidal e Lautaro. Un solo passo falso (è sufficiente un solo cartellino giallo) contro la viola, per ciascuno dei tre, comprometterebbe la propria presenza nella sfida ben più importante contro la Juventus in programma il prossimo 3 Aprile all’Allianz Stadium. Inzaghi avrà difatti bisogno di ogni uomo a disposizione per fronteggiare una formazione bianconera in fiducia, ormai alle calcagna del club nerazzurro nella classifica di Serie A. Sono soltanto tre i punti di differenza, senza contare quelli ancora in palio nel match di recupero a Bologna: pochi, molto pochi rispetto a quanti erano in precedenza nella prima fase di stagione.