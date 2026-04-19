Barella incanta, un top club bussa all’Inter: scambio alla pari

Il centrocampista nerazzurro ha numeri impressionanti in Serie A che hanno attirato l’attenzione anche in Europa

Dalle critiche all’esaltazione. Nicolò Barella si sta dimostrando un vero leader in campo e, con l’assenza di Lautaro Martinez, sta ricoprendo alla grande il ruolo di capitano dell’Inter. Dopo essere tornato al gol contro la Roma, il centrocampista sardo si è ripetuto anche contro il ‘suo’ Cagliari. In mezzo l’altra grande prestazione contro il Como, che si spera possa bissare martedì in Coppa Italia. Allontanate le voci sul futuro? No, anzi.

Perché nonostante le tante critiche, anche da qualche tifoso dell’Inter, i numeri sono tutti dalla parte di Barella. Primo in Serie A tra i centrocampisti in praticamente tutte le voci: assist, passaggi, cross, percentuale di precisione e così via. Se prima c’era qualcuno che lo voleva fuori da Appiano Gentile, ora c’è chi sogna di comprarlo. Si tratta del Real Madrid, stando a quanto riportato dal sito spagnolo Defensa Central.

I blancos vogliono cedere Camavinga, decisivo in negativo in Champions col Bayern Monaco, per circa 50 milioni di euro. La stessa cifra che sarebbero disposti a investire per Barella: da qui l’idea di uno scambio alla pari. Ma il Real valuta anche alternative più giovani del Nazionale azzurro: da Bouaddi del Lille ad Andrey Santos del Chelsea passando per Bergvall del Tottenham fino a Mainoo del Manchester United.