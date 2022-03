Calciomercato Inter, ora è davvero fatta | Firmato il quadriennale

Il suo futuro sarà all’Inter. Ieri è arrivata la firma: ora si attende solo l’ufficialità

Stavolta è davvero fatta: ieri è arrivata la firma con l’Inter, adesso quindi manca solo l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare davvero a breve.

Stiamo ovviamente parlando di Marcelo Brozovic, il quale nella giornata di ieri ha finalmente firmato il rinnovo del contratto fino a giugno 2026. Il croato ha respinto le avances dei top club stranieri, in particolare del Barcellona, scegliendo di proseguire la sua avventura in nerazzurro dove è un giocatore imprescindibile, intoccabile.

Calciomercato Inter, i dettagli del rinnovo di Brozovic

Brozovic ha prolungato per altri quattro anni, con annesso aumento dello stipendio fino a 6-6,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Per un totale, calcolando al lordo, tra i 48 e i 52 milioni di euro. Il classe ’92 sta ora cercando di recuperare dall’affaticamento al polpaccio per tornare a disposizione di Inzaghi in vista della delicata sfida con la Fiorentina di questo sabato.