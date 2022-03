Camaño: “Lautaro è felice a Milano, vuole vincere un altro Scudetto. Quanto a Villar…”

L’agente di Lautaro Martinez e Gonzalo Villar (AS Roma) si è espresso sulle voci di un addio del ‘Toro’ e l’interessamento dell’Inter per il centrocampista

In un’intervista a ‘SerieANews’, il procuratore sportivo Alejandro Camaño ha rivelato importanti dettagli che smentirebbero le pressanti voci di un addio del proprio assistito Lautaro Martinez alla maglia dell’Inter dopo le altalenanti prestazioni in campionato.

“Poco da dire sul suo futuro. Lautaro ha un contratto con l’Inter ed è felice di stare a Milano. Il suo unico obiettivo è continuare a far bene, vincere almeno un altro Scudetto. Questo farebbe felici tutti”, dice l’agente. Nulla di fatto dunque, il ‘Toro’ dovrebbe continuare la propria avventura senza ulteriori dubbi.

Calciomercato, Camaño smentisce le voci Villar-Inter

Poi Camaño vira il discorso sul presunto interessamento del club nerazzurro ad un altro suo assistito, il centrocampista spagnolo Gonzalo Villar del Getafe in prestito dalla Roma di Mourinho: “Fa piacere leggere certi accostamenti ma non so nulla in merito all’intenzione dell’Inter di seguire Gonzalo. Né io né lui abbiamo mai avuto contatti con il club nerazzurro. Posso invece confermare che ha un contratto con la Roma e lo rispetterà rientrando al termine del prestito, come da accordi”. Il calciatore era infatti stato spedito in prestito altrove perché apparentemente fuori dagli schemi di gioco dello ‘Special One’ portoghese.