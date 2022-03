Champions, eliminazione Juve: l’Inter ringrazia ed aumenta i ricavi del ‘Market Pool’

L’eliminazione dei bianconeri agli ottavi di Champions League favorisce l’Inter nell’incasso di ulteriori proventi originati dai diritti TV

La rivalità storica tra Inter e Juventus continua a sorprendere anche al di fuori del manto erboso e degli affari di mercato.

La recentissima eliminazione dei bianconeri occorsa nel ritorno degli ottavi di Champions League ad opera del Villarreal fa infatti sorridere il club nerazzurro sul fronte ricavi ottenuti dai cosiddetti ‘Market Pool‘, ovvero la porzione di diritti TV che l’UEFA distribuisce alle partecipanti delle competizioni europee.

L’Inter sorride, sono 5,7 milioni di euro gli incassi bonus

Stando alle ultime stime aggiornate, calcolate sulla base di quelle che sono le condizioni imposte dai legislatori, il club in mano a Steven Zhang avrebbe già ricevuto 8 dei 20 milioni di euro a disposizione delle quattro italiane per via del miglior piazzamento nel campionato di Serie A della scorsa stagione (seguono Milan a 6, Atalanta a 4 e Juventus a 2). A questi si andranno ad aggiungere altri 5,7 milioni di euro al pari proprio della Juventus che ha ottenuto lo stesso risultato in Champions League nel corso della stagione attuale. Qualora i bianconeri avessero superato gli ottavi di finale, il compenso sarebbe stato invece equamente ridistribuito col merito di aver ottenuto un risultato migliore rispetto alle altre tre.