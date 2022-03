INTERLIVE | Un jolly per Inzaghi: l’Inter può prenderlo a zero

Centrocampo in grande fermento all’Inter tra rinnovi, addii e possibili nuovi acquisti. Le ultime su un jolly che è stato proposto ai nerazzurri

L’Inter deve ritrovare la continuità della prima fase di questa stagione per riuscire a rimettere la targa avanti entro la fine di questo campionato che si fa sempre più avvincente. La battaglia con Milan e Napoli è complessa ma stimolante e Inzaghi e i suoi uomini non hanno alcuna intenzione di rinunciare tanto facilmente allo scettro di campioni d’Italia. Intanto la società continua a lavorare da tempo sul futuro, con particolare riferimento al contratto di alcuni big, tra cui Marcelo Brozovic, perno blindato per i prossimi anni.

La mediana perderà invece certamente Vidal, Vecino e probabilmente anche Gagliardini con la giusta proposta, motivo per cui ulteriori frecce all’arco dell’allenatore ex Lazio andranno fornite in vista della prossima annata. A tal proposito potrebbe prendere piede un jolly dalla Bundesliga che già in altre circostanze è stato accostato alla Serie A.

Calciomercato Inter, proposto Grillitsch: potrebbe essere un jolly per la mediana

Il jolly in questione per il futuro centrocampo dell’Inter è Florian Grillitsch, austriaco che ha il contratto in scadenza con l’Hoffenheim a giugno 2022. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, ai dirigenti nerazzurri è stato proposto il cartellino del classe 1995 ex Werder Brema, mediano in scadenza che può essere valutato in ottica di una posizione da vice Brozovic e non solo.

Il suo dinamismo e la sua capacità di adattarsi a più ruoli lo renderebbe un jolly spendibile in diverse circostanze da Inzaghi. L’Inter studia la situazione per un affare low cost.