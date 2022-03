Giampaolo: “Per lo scudetto è una bella lotta. Ogni domenica c’è un risultato a sorpresa”

Inter, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha dato la sa opinione sulla lotta scudetto definendola impronosticabile

L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo può guardare al futuro del campionato con maggiore ottimismo. La sua Sampdoria è stata corsara e ha vinto al Penzo contro il Venezia una partita cruciale nella lotta per non retrocedere portandosi a più 7 sui lagunari, sempre più inguaiati al terz’ultimo posto della classifica di serie A. Nonostante la Salernitana abbia due partite da recuperare e il Venezia una questa partita potrebbe essere una mezza sentenza, quando mancano otto giornate alla fine. Il tecnico è stato intervistato da Dazn e, oltre a dare il suo parere sulla gara, ha dato anche la sua opinione sulla lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni sulla situazione al vertice della serie A: “Anche lì è una bella lotta. Ogni domenica c’è un risultato a sorpresa ma sono squadre forti, una diversa dall’altra. L’Atalanta è un po’ attardata, è difficile fare un pronostico. Anche la quota salvezza si è alzata e pure per le grandi andare a vincere non è facile. È impronosticabile”.