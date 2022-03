‘Missione’ in terra inglese: “E’ già derby d’Italia con la Juve”

Gli osservatori di Inter e Juventus hanno raggiunto Londra per seguire da vicino le prestazioni della giovane promessa in prestito dal Chelsea

È maremoto Crystal Palace nelle ultime quattro uscite nel campionato di Premier League (2 vittorie e 2 pareggi), anche contro un’Everton (4-0) sempre più relegata nella parte bassa della classifica.

Sebbene questa volta non abbia lasciato il segno al netto dell’ennesima prestazione superlativa, il centrocampista centrale Conor Gallagher ha già apposto 8 sigilli e 3 assist in 25 presenze in questa stagione. Tanto che, come rivela il noto quotidiano inglese ‘The Sun’, sarebbe nel mirino di numerose società estere. Tra queste ci sarebbero nello specifico Inter e Juventus che, nel corso della scorsa settimana, avrebbero inviato degli osservatori per monitorarne l’andamento nelle partite successive.

Calciomercato Inter, Gallagher bloccato dallo stop Chelsea

Il calciatore, valutato più di 20 milioni di sterline, dovrebbe tuttavia far rientro al Chelsea, squadra che ne detiene il cartellino, il prossimo giugno senza la possibilità di poter essere trasferito salvo che la situazione burocratica legata al cambio di vertice con Abramovich uscente non si sblocchi presto.