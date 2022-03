Marotta: “Scudetto conseguenza di tutto il lavoro svolto”

Le parole rilasciate da Beppe Marotta al Gran Galà del Calcio durante il ritiro del premio riservato all’Inter

Il protagonista della giornata di oggi è stato proprio Beppe Marotta, il quale, ospite al Gran Galà del Calcio AIC ha parlato della strepitosa stagione vissuta dall’Inter – premiata come miglior squadra della Serie A 2020/2021 – lo scorso anno.

A dimostrazione di tutto lo straordinario lavoro svolto lo scorso anno da Antonio Conte e i suoi, non è un caso infatti che a ritirare il premio riservato all’Inter ci abbia pensato proprio l’amministratore delegato Beppe Marotta. Il tutto è andato in scena nella giornata di oggi e a fare le veci della propria squadra, ci ha pensato proprio l’ex dirigente della Juventus, il quale si è così espresso: “Tutta la società è molto orgogliosa di questo premio. Lo scudetto conquistato è stata la conseguenza di tutto il lavoro svolto. Alla fine, questi traguardi sono nella tradizione del club. Inoltre a completare il tutto, sono stati fondamentali la lungimiranza e l’ambizione della proprietà, a cominciare da Suning“. Per concludere in bellezza, un’altra grande soddisfazione che gli attuali campioni d’Italia hanno potuto concedersi: Bastoni, Barella e de Vrij nella top 11 della Serie A della scorsa stagione.