Scamacca e Frattesi all’Inter: ora c’è anche l’annuncio

Giungono importanti novità a proposito di quella che può essere la trattativa per poter vedere un giorno Scamacca e Frattesi all’Inter

Intervistato ai microfoni di ‘Dazn’, Davide Frattesi ha parlato della sua avventura trascorsa a Sassuolo sin qui e non solo. Il centrocampista ‘Made in Italy’ ha anche svelato alcuni retroscena legati al suo passato e l’ha fatto soffermandosi inoltre sul suo futuro.

Tanti i punti toccati dal classe 1999 nel corso di questa sua intervista. L’attuale centrocampista del Sassuolo si è così espresso: “L’aria che si respira qui non è come quella che c’è in altri club. Qui si ha meno pressione. Scamacca? Siamo davvero simili e condividiamo le stesse cose. Ci siamo trovati insieme alla Lazio diversi anni fa e una volta che è passato alla Roma l’ho seguito. Questa volta gli ho detto di andare in un top club, così posso raggiungerlo anche qui”. Dichiarazioni indubbiamente importanti e tutt’altro indifferenti quelle rilasciate da parte di Davide Frattesi. Il numero 16 neroverde -oltre ad aver dato importanti indizi di mercato- ha poi così concluso: “Penso soltanto che Barella sia il migliore per distacco nel suo ruolo in questo campionato. Fa assist in continuazione e per quanto è forte credo che possa fare ancor più gol di quanti ne abbia attualmente. Cosa gli ruberei? Sicuramente l’intensità, perchè a me capita spesso di non riuscire a gestirmi”.

Calciomercato Inter, cosa filtra ora per gli acquisti di Scamacca e Frattesi

Finiti già da tempo al centro di numerose trattative, è ormai ovvio che l’Inter voglia portare con se a Milano sia Gianluca Scamacca, che Davide Frattesi. La trattativa resta già avviata per entrambi e se per il centravanti classe 1999 si parla di una cifra attorno ai 40 milioni di euro, per il centrocampista pari età si vocifera di un valore attorno ai 25 milioni. La situazione resta ancora da definire, ma ormai non ci son più alcun dubbio che i due restino due obiettivi concreti degli attuali campioni d’Italia e salvo quale clamoroso colpo di scena, i due approderanno alla corte di Steven Zhang.