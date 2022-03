“Accordo raggiunto”: nessun dubbio sul prescelto dell’Inter

Tutto fatto per l’acquisto del giocatore. Il difensore si legherà al suo nuovo club a fine stagione

Arrivano importanti novità anche sul fronte calciomercato. L’Inter di Simone Inzaghi è ormai da tempo alla ricerca di un difensore che possa dare ulteriore sicurezza in vista della prossima stagione. Premesso che, i nerazzurri hanno già da tempo le idee chiare su chi possa essere un ulteriore innesto, sono essi stessi a doversene fare ora una ragione.

Nonostante ci sia ancora una lunga stagione da terminare, i nerazzurri si guardano attorno e monitorano più di qualche semplice opportunità, anche e soprattutto in ottica mercato. Due i colpi in entrata messi a segno durante la scorsa finestra di mercato invernale dalla dirigenza nerazzurra. Parliamo senz’alcun ombra di dubbio di Felipe Caicedo e di Robin Gosens. Nonostante questo, seppur gli obiettivi da raggiungere restino ancora diversi, Beppe Marotta e i suoi sembrerebbero avere le idee chiare e restano perciò con lo sguardo vigile anche in ottica calciomercato. Non a caso, uno dei pregi più grandi da parte della dirigenza interista, resta indubbiamente quello di essere riusciti a portare a termine numerose trattative a parametro zero (come proprio quella di Onana per ultima) e un nome che è circolato tanto negli ultimi mesi, è quello di Luiz Felipe.

Calciomercato Inter, niente Luiz Felipe: il difensore si legherà in estate al Real Betis a parametro zero

Da tempo finito al centro di diversi rumors di mercato, non c’è ormai alcun dubbio che Luiz Felipe si legherà a fine giugno al suo nuovo club. Stando a quanto riportato da ‘SkySport’ -dopo ben cinque stagioni passate al fianco della Lazio– il difensore italo-brasiliano ha appena comunicato al suo attuale club di non aver intenzione di prolungare il suo contratto e si accaserà perciò a parametro zero al Real Betis. Restano ancora da definire gli ultimi dettagli in seguito a questa trattativa, ma in realtà, il difensore classe 1997 non è mai stato un vero e proprio obiettivo dei nerazzurri (se non un vero e proprio sondaggio). Il vero prescelto da parte della dirigenza dell’Inter per la difesa resta con assoluta certezza Gleison Bremer. Il difensore del Torino ha di recente prolungato il suo contratto col proprio club, ma, nonostante ciò, l’Inter è al momento in vantaggio su tutte le altre concorrenti e punta chiaramente a portarlo con se a Milano quanto prima.