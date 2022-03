Addio senza Champions: ritorno di fiamma per l’alter ego di Brozovic

La vicenda Brozovic arriva al suo lieto fine ma per la prossima stagione servirà anche un’alternativa di livello. Il mediano esperto potrebbe arrivare a buon mercato dalla Spagna

L’Inter ha appreso sulla propria pelle la reale importanza di Marcelo Brozovic negli schemi di Simone Inzaghi. Il centrocampista croato è il metronomo imprescindibile (l’Inter ha ottenuto due pareggi e una sconfitta nelle tre gare che ha saltato) nello scacchiere tattico dell’allenatore ex Lazio che ha contribuito all’ulteriore salto di qualità di un calciatore già in fase di massima maturazione sotto i dettami di Conte. L’Inter lo blinda quindi con un rinnovo a lungo termine per evitare brutte sorprese, e provvede ad assicurarsi, almeno da titolare, un centrocampista molto complesso da sostituire, come dimostrato quest’anno nelle occasioni in cui non c’è stato.

In vista della prossima estate andrà cercato anche qualche alter ego in mediana per allungare le rotazioni, e mettere tra le mani di Inzaghi alternative interessanti, seppur con caratteristiche diverse.

Calciomercato Inter, William Carvalho via senza Champions: alter ego low cost per Brozovic

La giusta occasione per rimpolpare il centrocampo interista potrebbe arrivare dalla Spagna, dove il Real Betis sta vivendo una stagione da sogno che rischia però di concludersi senza il lieto fine sperato. Dopo aver veleggiato per quasi tutta l’annata tra le prime quattro, ora i biancoverdi sono fuori dalla zona Champions, e dopo l’eliminazione anche dall’Europa League, il sogno rischia di infrangersi.

Il desiderio europeo, vista la concorrenza di Atletico e Barcellona, rischia di infrangersi e senza Champions i big potrebbero partire. Tra questi anche l’esperto William Carvalho che a 12 mesi dalla scadenza può dire addio. Piaceva al Milan tempo fa ma ora potrebbe tornare in auge per l’Inter, club a cui è stato accostato in diverse circostanze. Ad un anno dalla chiusura del rapporto non si potrà andare oltre i 10/12 milioni di euro di valutazione al ribasso. I nerazzurri potrebbero provare a strappare uno sconto per un calciatore alter ego di Brozovic ma che potrebbe anche giocarci insieme.