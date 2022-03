Hjulmand: “Danimarca-Serbia sarà un grande ritorno per Eriksen. Lo aspettiamo per mercoledì”

Inter, il Covid potrebbe far rinviare il ritorno con la maglia della Nazionale di Christian Eriksen

Il 12 giugno 2021 allo stadio Parken di Copenaghen, mentre stava terminando il primo tempo della gara valida per gli Europei 2021 tra la Danimarca e la Finlandia, il calciatore Christian Eriksen ebbe un arresto cardiaco e venne salvato dal pronto intervento del compagno di squadra Simon Kjaer e dai medici presenti allo stadio. Il centrocampista, è stato convocato in Nazionale e potrebbe disputare la gara amichevole contro la Serbia di martedì 29 marzo 2022. Sfortunatamente, il calciatore è stato trovato positivo al Covid, quindi rischia di dover rimandare questa occasione, anche se il tecnico della squadra nord-europea Kasper Hjulmand è ottimista. Queste le sue parole a TV2: “Ci aspettiamo che rientri in gruppo mercoledì. Poi vedremo cosa succede, ma è pronto al 100% per quel match. Sarà un grande ritorno per Chris, per noi e per tutti”. Il calciatore, sta disputando la Premier League nel Brentord, squadra neo promossa, che si trova in 15esima posizione con 30 punti, 8 in più del Watford terz’ultimo.