Icardi-Psg, Maurito verso l’addio in estate ma solo se arriva l’offerta giusta

Inter, l’avventura di Mauro Icardi al Psg potrebbe concludersi a ine stagione qualora arrivasse un’offerta importante per il suo cartellino

Il Psg anche quest’anno non vincerà la Champions League. La formazione francese è stata eliminata dal Real Madrid che ha ribaltato l’1-0 della gara di andata in casa dei parigini vincendo al Bernabeu per 3-1, nella doppia sfida degli ottavi di finale. Nonostante non gli si possano attribuire troppo colpe, rispetto a Messi che ha sbagliato un rigore nella gara di andata e Donnarumma che, con il suo rinvio sbagliato ha dato luogo all’azione del pareggio di Karim Benzema, che ha dato il via alla ‘remuntada’ spagnola, l’attaccante Mauro Icardi non ha preso benissimo questa eliminazione. Secondo quanto ha dichiarato RMC sport, il giocatore sembra fermamente intenzionato a lasciare il Psg e spera che possano arrivare delle offerte interessanti per il suo cartellino. Il calciatore, che venne acquistato dal club della capitale francese nell’estate del 2019, ha avuto per ora uno score di 91 presenze e 38 reti tra campionato e coppe.