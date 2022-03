Inter, Correa rimandato con riserva: è ipotesi scambio col Lille

Prima stagione da cancellare per l’attaccante argentino, in Francia si ipotizza un surreale scenario di scambio

Poche fortune per il ‘Tucu’ Joaquin Correa alla sua prima stagione con la maglia dell’Inter, nonostante la conoscenza pregressa del tecnico Inzaghi che lo avrebbe preferito in più di qualche occasione se le sue condizioni fisiche fossero state migliori.

Ad averlo fermato spesso, infatti, sono stati i tanti piccoli acciacchi tra settembre, dicembre 2021 e febbraio dell’anno nuovo. Per questo motivo è chiamato ad un salto di qualità nell’ultima frazione di campionato che resta da giocare prima della chiusura ufficiale, al fine di scongiurare qualsiasi ‘ritorno sui propri passi’ della dirigenza nerazzurra. Stando a quanto riportato dai colleghi di ‘calciomercato.it‘, il centravanti argentino sarebbe entrato nel mirino del Lille, club militante nella massima serie francese. L’ipotesi di un’eventuale operazione di mercato – suggerita da ‘SportMediaset’ – affonda le radici nella presenza di un obiettivo di mercato già noto tra le fila francesi: Jonathan David. Il problema legato al gap nel costo dei rispettivi cartellini (canadese valutato quasi 60 milioni, il doppio di Correa), tuttavia, non sarebbe l’unico scoglio da superare.

Calciomercato Inter, lontane indiscrezioni sullo scambio Correa-David

Le indiscrezioni trapelate dalla Francia sull’interessamento del Lille per Correa e l’ipotesi di uno scambio coi nerazzurri per David restano nella bolla del fantamercato. Difficile che questa possa scoppiare. L’argentino, va ricordato, è stato acquistato dalla Lazio ad inizio stagione con l’obiettivo di rinforzare il reparto degli attaccanti ed il fatto che non abbia trovato molto spazio in questa stagione a causa degli infortuni potrebbe rilanciarlo nella prossima. La strada per David, dunque, dovrà essere un’altra.