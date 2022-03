Un ‘canterano’ del Barcellona se Perisic non rinnova: ecco i dettagli

Il club nerazzurro si avvicina con discrezione all’esterno spagnolo nel caso di mancato rinnovo di Perisic

L’Inter procede spedita nella ricostruzione della rosa per la prossima stagione al netto di buona parte dei veterani, in procinto di lasciare Milano per cause legate alla scadenza di contratto.

D’altro canto, però, la dirigenza vuole assicurarsi le prestazioni di altri che, come Perisic, rientrano ancora nel progetto nerazzurro. L’esterno sinistro croato, dopo una lunga attesa, dovrebbe quindi rinnovare per almeno un altro anno. Nell’eventualità in cui questo non dovesse accadere, tuttavia, si è pronti a guardare oltre per assicurare un’alternativa al neo entrato Gosens. Stando a ‘Sport Bild’, le recenti prestazioni del ventunenne spagnolo Sergio Gomez – prodotto del vivaio del Barcellona – con la maglia dell’Anderlecht avrebbero drizzato le antenne di numerosi big club europei come Ajax, Manchester United, Chelsea ed Inter.

Calciomercato, Gomez se non rinnova Perisic

L’esterno sinistro Sergio Gomez, valutato sui 25 milioni, è andato incontro ad una vera e propria rinascita in quest’annata nel campionato belga, avendo siglato 5 reti e fornito 11 assist in 32 presenze. Quel che risalta agli occhi, oltre alla incredibile vena realizzativa e alla generosità verso i compagni, è un’impeccabile forma fisica: non avrebbe saltato neppure una partita, persino in Europa League. Sulla carta risulta essere proprio ciò di cui l’Inter avrebbe bisogno, viste le recenti condizioni precarie di diversi suoi calciatori.