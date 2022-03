Petev: “Dzeko è il capitano della nostra nazionale, il nostro leader in ogni partita”

Inter, l’allenatore della Bosnia ha dato la sa opinione slla convocazione di Edin Dzeko per le due amichevoli

Il commissario tecnico della Bosnia Ivajlo Petev, ha parlato oggi nella conferenza stampa di presentazione riguardante le amichevoli della Nazionale della ex Jugoslavia, contro Georgia e Lussemburgo. L’allenatore non le manda a dire al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi che, su alcuni giornali italiani, non si era detto contento, per usare un eufemismo, della convocazione di Edin Dzeko per queste amichevoli. Sulla questione il Ct della Bosnia ha spiegato: “Dzeko è il capitano della nostra nazionale, il nostro leader in ogni partita. Posso solo dire di essere stato molto dispiaciuto quando si è infortunato nel derby di Milano e ha dovuto saltare la nostra partita più importante”. L’allenatore intendeva naturalmente il derby di Milano che si è disputato il 7 novembre scorso, mentre la partita importante per la sua squadra era quella contro la Finlandia valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar dello scorso 13 novembre, persa in casa per 3-1 nonostante la squadra nord-europea, mentre si trovava in vantaggio 1-0, rimase in 10 a pochi minuti dalla fine del primo tempo.