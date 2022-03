Portogallo-Turchia: Calhanoglu tenta l’impresa con la sua Nazionale

Inter, Hakan Calhanoglu pronto a tentare l’impresa di eliminare il Portogallo con la sua Nazionale

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu, sarà regolarmente in campo questa sera con la sua Nazionale per cercare di fare una mission impossible e vincere, o comunque riuscire ad eliminare il Portogallo del più volte vincitore del pallone d’oro Cristiano Ronaldo e sfidare la vincente di Italia Macedonia nei playoff per i prossimi mondiali, nella partita che si giocherà questa sera allo stadio do Dragao di Porto. Oltre al calciatore della squadra meneghina, nella formazione allenata dal tecnico tedesco Stefan Kuntz ci sono anche due calciatori che militano o hanno giocato nel campionato italiano, Merih Demiral difensore centrale dell’Atalanta e Cengiz Ünder ex esterno della Roma, adesso all’Olympiqe Marsiglia. Questa la formazione che tenterà l’impresa:

Turchia (3-4-1-2): Cakir; Kabak, Soyuncu, Demiral; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Kutlu; Under, Akturkoglu; Yilmaz.

Viceversa, l’allenatore della squadra lusitana Fernando Santos, ha deciso di mandare in campo questi giocatori e tenere in panchina gli attaccanti Joao Felix e André Silva:

PORTOGALLO (4-3-3): R. Patricio; Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro; B. Fernandes, Moutinho, B. Silva; C. Ronaldo, D. Jota, Otavio