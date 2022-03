Stramaccioni: “Non mi piace che la Macedonia abbia poco o niente da perdere con gli azzurri”

Inter, Andrea Stramaccioni ha voluto mettere in guardia sia il Ct Roberto Mancni che gli azzurri sulla gara di questa sera contro la Macedonia del Nord

Il prossimo 3 aprile allo Juventus stadium, si giocherà il derby d’Italia tra la squadra di casa e l’Inter. Il tecnico, che il 3 novembre 2012, riuscì per primo a espugnare, proprio con la squadra meneghina, il nuovo impianto bianconero fino a quel momento inviolato da ben 49 partite Andrea Stramaccioni, è stato intervistato da Sky Sport, ma non per parlare di questa sfida tra le due eterne rivali, ma per la gara di questa sera tra Italia e Macedonia del Nord valida per la semifinale dei playoff di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. L’allenatore che in questo momento siede sulla panchina dell’Al-Gharafa, squadra che milita proprio nello stato dove a novembre si giocheranno i prossimi mondiali, ha messo in allarme il suo collega Roberto Mancini e i suoi ragazzi e in merito ha dichiarato: “Qui in Qatar non si fa altro che parlare della finale Italia-Portogallo, ma prima bisogna giocare la gara di stasera al 200%. Non mi piace che il nostro avversario abbia poco o niente da perdere. E’ vero che siamo la favorita, ma non dobbiamo sottovalutarla“.