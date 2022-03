Prove di ‘sgarbo’ al Milan: scambio con l’attaccante

Inter al lavoro anche in ottica calciomercato. Attenzione al nome a sorpresa per giugno. Su di lui c’è anche il Milan

Per quanto possano esserci ancora tre/quarti di stagione ancora da giocare, l’Inter di Simone Inzaghi non si pone alcun limite e oltre a concentrarsi sul campo, assieme alla dirigenza, prova a monitorare tutte le possibili opportunità che circolano sul fronte calciomercato. A proposito di ciò, spunta un nome a sorpresa per giugno.

Il fatto che l’Inter stia faticando nell’ultimo periodo è sotto gli occhi di tutti, ma, arrivati a questo punto, i nerazzurri hanno l’obbligo di riscattarsi e di riprendere quanto prima la marcia verso la lotta scudetto. Per far sì che questo accada però, la squadra di Simone Inzaghi, oltre che a pensare al presente, prova a pianificare anche il futuro. Tanti i nomi osservati fino a questo momento. Si parla da tempo di Gleison Bremer del Torino -oltre che agli altri osservati speciali Gianluca Scamacca e Davide Frattesi– e ora, Beppe Marotta e i suoi iniziano a monitorare seriamente anche la situazione Dybala (in scadenza a giugno e appena liquidato dalla Juventus). A proposito di questo, spunta un nuovo nome per la mediana nerazzurra per giugno. Su di lui c’è anche il Milan.

Calciomercato Inter, nuove conferme sull’interesse per Asllani: sfida al Milan

Giungono importanti nuovi indizi di mercato sull’affare Asllani. Il centrocampista di attuale proprietà dell‘Empoli sta facendo parlare di se e diverse sono le big ad aver messo gli occhi su di lui. Il Milan è sulle sue tracce ormai da un’po’ di tempo a questa parte, ma, sul classe 2002 ci sono ora sia Inter che Juventus. I nerazzurri lo seguono con particolare attenzione, essendo che potrebbe addirittura essere lui la futura alternativa a Marcelo Brozovic. Il club presieduto da Steven Zhang potrebbe anche pensare bene di tentare la via di uno scambio con Andrea Pinamonti (già in prestito in terra toscana). L’Empoli valuta il calciatore per una cifra che si aggira intorno ai 10-12 milioni, ma, a prescindere da ciò, il problema resterebbe l’ingaggio del giovane centravanti classe 1999 di 2 milioni di euro netti.