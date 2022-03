Lautaro e Dybala insieme ma l’Inter resta fuori: attacco tutto nuovo

Paulo Dybala lascerà la Juventus in estate per chiusura del contratto. Tra le pretendenti anche l’Inter ma dall’estero ci provano. Anche Lautaro sullo sfondo

Finisce a giugno l’avventura lunga 7 anni di Paulo Dybala alla Juventus che andrà così a caccia di una nuova realtà in cui esprimersi. Tante le voci sul futuro dell’attaccante argentino che piacerebbe anche all’Inter soprattutto nella figura di Beppe Marotta, che lo stima molto sin dai tempi della sua militanza nell’organigramma bianconero.

Sarebbe dunque alquanto suggestivo vedere Paulo Dybala all’Inter proprio dopo una lunga avventura alla Juventus, e dopo essere peraltro entrato a chiare lettere nell’immaginario dei tifosi bianconeri. Eppure l’Inter, che resta comunque la principale ipotesi italiana, non è l’unica possibile opportunità per la Joya che piace molto anche all’estero, ed in particolare in Spagna.

Calciomercato Inter, Simeone li vuole entrambi: Lautaro Martinez con Dybala

In Liga i fari puntati su Dybala sono quelli di Diego Pablo Simeone che al suo Atletico Madrid potrebbe addirittura rilanciare andando a costruire un attacco pazzesco composto dal numero 10 in uscita dalla Juve e da Lautaro Martinez, altro suo grande desiderio.

Il ‘Cholo’ dopo questa annata di transizione arrivata dopo la vittoria dello scudetto dello scorso anno, vuole quindi rifondare l’attacco. Oltre a Dybala occhi anche sul ‘Toro’ nerazzurro che ha rinnovato il contratto appena una manciata di mesi fa fino al 2026. Le voci su di lui però crescono visto il periodo di crisi trascorso negli ultimi due mesi, senza dimenticare che l’interesse di Simeone è di vecchia data. Nello specifico Lautaro e Dybala insieme potrebbero dunque alla fine anche giocarci ma non all’Inter che per il suo argentino vuole almeno 60-70 milioni di euro fermo restando la voglia di proseguire a braccetto.