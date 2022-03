Causio: “Centri sportivi della federazione in Italia e dare la possibilità ai nostri giovani di crescere”

Inter, l’ex calciatore Franco Causio ha voluto cercare di analizzare la situazione della nostra Nazionale

Il campione del mondo con la Nazionale di Enzo Bearzot nel 1982 Franco Causio, è stato intervistato da LaPresse per avere un parere sull’eliminazione dell’Italia dai Mondiali in Qatar. Queste le sue dichiarazioni: “L’Italia non era quella dell’Europeo. Ora bisogna andare in fondo al problema perché è dal 2010 che non andiamo avanti ad un Mondiale. Non è che bisogna andare addosso alla Nazionale ma a chi comanda. Mi ricordo quando Artemio Franchi chiuse agli stranieri e l’Italia cambiò modo di giocare. Bisogna andare a fondo sul settore giovanile”. Gli hanno chiesto, se è una questione di riconoscenza e lui ha spiegato: “I dirigenti, i giocatori e gli allenatori passano ma la Nazionale rimane sempre. I sentimenti nel calcio purtroppo non contano. E’ una cosa cronica che dobbiamo superare non con le parole ma con i fatti e partire dai settori giovanili, mettere dei centri sportivi della federazione in tutta Italia e dare la possibilità ai nostri giovani di crescere. Nel nostro campionato il 70% dei giocatori sono stranieri. Non può essere”.