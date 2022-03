Dzeko: “Ogni sconfitta porta un’atmosfera negativa, ma possiamo imparare qualcosa”

Inter, Edin Dzeko ha provato a spiegare la clamorosa sconfitta della sua nazionale nell’amichevole contro la Georgia

Mal comune mezzo gaudio dicevano gli antichi e come l‘Italia, anche la Bosnia, nell’amichevole contro la Georgia, ha fatto la stessa fine perdendo 1-0. L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, ha voluto spiegare questa clamorosa sconfitta. Queste le sue dichiarazioni: “Che dire? Ci hanno fatto gol nell’unica vera occasione che hanno creato, ma non si può sottovalutare nessuno nel calcio di oggi. Non abbiamo rischiato nulla, non è così che si gioca a calcio. Penso abbiamo fatto molto meglio nel primo tempo, poi loro hanno fatto due contropiedi. Abbiamo avuto abbastanza occasioni per segnare, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo tanti ragazzi giovani in rosa, non c’è bisogno di criticarli dopo una, due o quattro sconfitte; se torniamo indietro a dieci anni fa, non è la stessa squadra perché c’era più qualità. Ogni sconfitta porta un’atmosfera negativa, ma crediamo che possiamo imparare qualcosa”. Il calcio non è la boxe e la differenza nelle partite la fanno le reti segnate, non i tiri verso la porta o il possesso palla, è uno sport in cui l’episodio può sempre fare la differenza a favore della squadra che magari ha fatto meno.