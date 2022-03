Stramaccioni: “La squadra di Simone Inzaghi è la più attrezzata per lo scudetto”

Inter, l’ex allenatore Andrea Stramaccioni ha volto dare il so parere sulla lotta scudetto e ha indicato la squadra di Simone Inzaghi come favorita

Dopo aver messo in guardia, inutilmente, la Nazionale italiana sulle insidie della partita con la Macedonia del Nord, finita in maniera tragica e beffarda per la squadra di Roberto Mancini, l’ex allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni questa volta ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto. L’ex tecnico nerazzurro, nonostante sia in Qatar, riesce comunque a seguire il nostro torneo e ha detto: “E’ il campionato più combattuto ed equilibrato degli ultimi anni”. Il tecnico, che in questo momento sta allenando l’Al Gharafa formazione che gioca nella Qatar Stars League e si trova in quinta posizione con 30 punti in un campionato a 12 squadre, ha poi aggiunto: “Il Milan sembra aver trovato più continuità, ma secondo me la più attrezzata resta l’Inter. Il Napoli è pronto in caso di passi falsi e la Juve sta riguadagnando terreno alle loro spalle”. Come ha riportato l’ANSA.