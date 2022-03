Follia per Milinkovic-Savic: cash e triplo scambio

C’è un grande sogno per l’Inter di Simone Inzaghi. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, il quale potrebbe essere il grande sacrificato della Lazio. La strategia

L’Inter ha recentemente messo a posto il centrocampo col rinnovo di Marcelo Brozovic, tassello principe ed imprescindibile per riorganizzare anche il calciomercato estivo del prossimo futuro. Con la certezza della permanenza del croato Marotta e soci possono concentrare risorse e forze in altre zone del campo, e perchè no, anche dello stesso centrocampo. Il grande sogno, soprattutto dei tifosi, potrebbe condurre la mente a Sergej Milinkovic-Savic, stimato tantissimo dallo stesso Simone Inzaghi che lo ha avuto alla Lazio, e che potrebbe essere anche arrivato alle battute conclusive della sua lunga militanza biancoceleste.

Come diverse società, italiane ma non solo, anche la Lazio dovrà stare attenta ai conti in questo momento delicato per tutti, e potrebbe dover sacrificare qualche tassello importante. In questo senso un candidato potrebbe essere lo stesso Milinkovic, che tra i biancocelesti è il calciatore dal valore più alto e con più mercato in giro per l’Europa.

Calciomercato Inter, il sogno è Milinkovic-Savic: 30 milioni più tre calciatori

Su di lui potrebbe esserci quindi ancora una volta anche la stessa Inter, oltre a piste estere come Manchester United e PSG su tutte. A spaventare è la quotazione non inferiore agli 80 milioni di euro che Lotito fa del proprio fenomeno.

Non è da escludere però che la società nerazzurra possa formulare un’ipotesi ‘creativa’ per provare a strappare un si. Nello specifico l’Inter potrebbe tentare una maxi operazione: Radu, Agoume e Pinamonti, considerato che Sarri vuole un portiere un vice Immobile e un play in scambio con l’aggiunta di ben 30 milioni di euro. Nel caso dell’attaccante ora ad Empoli è anche risaputo che il ragazzo piaccia da sempre.