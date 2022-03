Sensi-Sassuolo, conferme sul ritorno di fiamma come contropartita

Il centrocampista in prestito alla Sampdoria potrebbe tornare dove tutto è incominciato come contropartita tecnica di un progetto più grande

“Tutte le strade portano a Roma”, dice un antico proverbio. Non per Sensi. Nel suo caso tutte le strade pare conducano a Sassuolo, lì dove tutto ha avuto inizio.

Questo è quanto lascia intendere il ‘Corriere dello Sport’ sul possibile ritorno di fiamma della società neroverde sul centrocampista di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito alla Sampdoria con cui ha ricominciato a macinare del minutaggio utile. L’eventuale trasferimento avverrebbe solo ed esclusivamente attraverso l’inserimento del suo cartellino nella trattativa in stadio avanzato che lega il club nerazzurro alla giovane promessa Frattesi, destinato a fare le veci di Brozovic sulla mediana dalla prossima stagione. Oppure, in alternativa, al centravanti Scamacca. Già in precedenza ‘interlive.it‘ aveva discusso del possibile affare in stile Locatelli con la Juventus, all’epoca inviato a Torino in prestito condizionato dall’obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro pagabile ratealmente in tre tranche.

Calciomercato, Sensi non più in nerazzurro: Inter lo piazza sul mercato

I programmi del club di Viale della Liberazione sono ormai ben chiari e distinti: non ci sarà spazio per Sensi nel progetto nerazzurro in fase di costruzione per le prossime stagioni, nonostante siano state investite tante risorse per affinare la sua crescita vanificata dalle continue ricadute nei problemi fisici. La Sampdoria non tenterà di accaparrarsene le prestazioni a titolo definitivo, pertanto l’Inter deve cercare la soluzione più congeniale per sé stessa e soprattutto il calciatore che ha l’obbligo di dare un segnale di svolta alla sua carriera.