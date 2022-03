Covid: Vecino a disposizione, nuovo tampone per Lautaro

L’uruguagio guarisce in tempi brevi e si allena con la Nazionale, attesa per l’esito del tampone dell’argentino

Nella parentesi stagionale che sta tenendo impegnati diversi calciatori nerazzurri con le rispettive rappresentative nazionali per le partite decisive valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, due di loro sono rimasti invischiati nella morsa del Covid.

Per il centrocampista uruguaiano Matias Vecino, il club ha già comunicato in via ufficiale con una nota social la sua negatività. Può dunque riprendere le attività di preparazione in vista della sfida conclusiva contro il Cile, nonostante l’Uruguay abbia staccato il pass per dicembre in anticipo. Discorso diverso per il centravanti Lautaro Martinez per il quale è previsto un nuovo tampone nella giornata odierna per stabilire se può effettivamente riprendere i giochi oppure restare ancora fermo fino alla completa guarigione. L’Argentina è attesa dall’Ecuador – entrambe qualificate così come il Brasile, testa di serie delle quattro – il prossimo mercoledì 30 marzo.