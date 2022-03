Lautaro: tampone negativo il giocatore si allena con i compagni e punta la Juve

Inter, buone notizie per Simone Inzaghi, Lautaro Martinez è risultato negativo al Covid-19 ed è tornato ad allenarsi con il gruppo

Una buona notizia per Simone Inzaghi in vista della prossima partita di campionato in casa della Juventus e valida per la 31esima giornata di serie A. Oggi era un giorno importante, visto che Lautaro Martinez aveva terminato i sette giorni di isolamento causa Covid-19 e poteva fare il tampone, per scoprire se era ancora positivo oppure si era negativizzato. L’esame ha dato esito negativo, quindi il calciatore è potuto tornare ad allenarsi con i compagni. Per quanto riguarda gli altri due infortunati della squadra nerazzurra, sia il difensore Stefan De Vrij, che il centrocampista Marcelo Brozovic, si stanno allenando ancora a parte ma probabilmente già dal prossimo martedì dovrebbero tornare in gruppo, ed essere a disposizione per la gara di domenica sera. In questo momento la formazione meneghina si trova al terzo posto con 60 punti, davanti ai bianconeri di uno ma alle spalle del Napoli che ha tre lunghezze in più e al Milan capolista che ne ha 6, ma ricordiamo che la squadra di Simone Inzaghi deve sempre recuperare la gara con il Bologna.