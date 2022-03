Non solo Dybala: Simeone e il doppio ‘scippo’ all’Inter

Il ‘Cholo’ avrebbe chiesto alla dirigenza dell’Atletico un duplice colpo di mercato, un centrocampista da affiancare all’obiettivo numero uno Paulo Dybala

La notizia del mancato rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus ha alimentato il fuoco del calciomercato e l’interesse di tutti quei club che, come l’Inter, vorrebbero mettere presto le mani su uno come lui.

Dopo una serie di disimpegni burocratici cui è dovuto andare incontro, l’agente del fantasista argentino Antun starebbe accelerando le procedure per un inserimento in tempi brevi nel circuito operativo spagnolo affinché possa, eventualmente, accontentare il proprio assistito e la dirigenza madrilena dell’Atletico con un matrimonio pirotecnico. Lo riporta ‘Tuttosport’.

Il ‘Cholo’ Simeone brama ardentemente Dybala, non è una notizia nuova. Quel che fa più scalpore è il fatto che voglia affiancarlo, la prossima estate, ad una ulteriore trattativa di mercato per completare due punti nevralgici del campo. Il calciatore in questione sarebbe Kamara, di proprietà del Marsiglia in uscita proprio la prossima estate. Nelle ultime ore il caso ha voluto che fosse stato accostato anche lui all’Inter: due colpi bassi in uno.

Oltre a Dybala, l’Inter perderebbe l’occasione di tesserare anche Kamara. Il mediano, ai ferri corti con la dirigenza d’oltralpe, avrebbe rifiutato le condizioni del rinnovo di contratto fissate intorno ai 5 milioni di euro stagionali. Stando alle voci, sarebbe invece già stato raggiunto un accordo verbale con l’Atletico a condizioni nettamente più sostanziose. Non si esclude che questa seconda trattativa possa concludersi più facilmente della prima, sulla quale i nerazzurri sperano che possa girarsi a proprio favore.