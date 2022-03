Annuncio UFFICIALE: non sarà a Torino per Juve-Inter

Il comunicato ufficiale della Curva Nord riservato al club ed in particolare a tutti i tifosi dell’Inter

Questa volta, a prendere in mano la situazione ci ha pensato la Curva Nord e l’ha fatto con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio profilo Facebook. Il messaggio è rivolto in particolare al club e a tutti i tifosi dell’Inter.

Riflettori puntati su Juventus-Inter. Questa volta, a rompere il ghiaccio ci ha pensato direttamente la Curda Nord con un comunicato pubblicato sul proprio profilo Facebook. Ciò che emerge nella nota, è il fatto che la gran parte dei sostenitori interisti non sarà di fatti presente il prossimo 3 aprile all”Allianz Stadium’ di Torino per la gara contro la squadra di Massimiliano Allegri. Una decisione che possiamo definire alquanto sofferta, ma che resta anche inevitabile, essendo che ci fosse già parecchia preoccupazione attorno. Non è un caso infatti che il club bianconero avesse già preannunciato che la trasferta sarebbe stata garantita soltanto ai residenti della zona di Milano e restiamo dell’idea che sia bastata questa mossa a far scattare la scintilla. Di seguito il comunicato della Nord.

Inter, la nota ufficiale da parte della Curva Nord

COMUNICATO UFFICIALE CN69

La Nord non sarà presente a Juventus Inter del 3 aprile.

Non staremo a dare spiegazioni per non dare adito alle solite ed inutili polemiche dei rapaci del nulla.

Abbiamo le nostre ragioni e questo deve bastare a chi legge, vi basti sapere che è un pensiero condiviso da tutti i responsabili dei gruppi.

E’ una scelta dolorosa ma inevitabile. Nessuna partita di cartello, nemmeno la più importante, potrà mai prevaricare l’essenza di quello che siamo.

Noi siamo il tutti che diventa uno.

CN69 – Curva Nord Milano