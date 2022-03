Rispunta Pjanic per il centrocampo dell’Inter: incontro e ‘offerta’

Miralem Pjanic è di proprietà del Barcellona ma in questa stagione sta giocando in Turchia, al Besiktas con la formula del prestito

Nelle prossime settimane l’Inter dovrebbe incontrarsi con Fali Ramadani per fare il punto e magari chiudere la pratica rinnovo di Samir Handanovic. A meno di sorprese il portiere sloveno, nonché capitano dei nerazzurri dal febbraio 2019, prolungherà di un’altra stagione (a circa 2 milioni netti) con possibile opzione per un ulteriore anno, con l’intenzione di giocarsi (almeno inizialmente) il posto con Andre Onana, il suo designato successore. Su Interlive.it giusto ieri abbiamo parlato della futura ‘convivenza’, tra pro e contro.

Ramadani è anche l’agente di Miralem Pjanic. Il 31enne bosniaco è di proprietà del Barcellona ma in questa stagione sta giocando in prestito in Turchia, precisamente al Besiktas. Come l’estate scorsa, quando fino alla fine sperò di tornare alla Juventus, Pjanic avrebbe voglia di rivestire la maglia di un grande club, di rigiocare nella nostra Serie A in cui si è affermato a grandissimi livelli. Per questo motivo il suo procuratore potrebbe fare il suo nome nel summit previsto per Handanovic, in sostanza ‘offrirlo’ all’Inter (cosa già avvenuta un anno fa) che sappiamo essere alla ricerca di una valida alternativa a Marcelo Brozovic.

Calciomercato Inter, idea Pjanic come alternativa a Brozovic: Marotta può chiudere per il prestito

Trentadue anni il prossimo 2 aprile, Pjanic potrebbe essere acquistato in prestito (con pagamento di più di metà ingaggio che è di circa 7 milioni) considerato che non rientra certo nei piani futuri del Barcellona. L’Ad Marotta lo conosce bene e l’apprezza molto, per cui è un’ipotesi di calciomercato che ha possibilità di diventare qualcosa di più concreto nella prossima estate. Per l’ex bianconero si parla anche di possibile permanenza al Besiktas, sempre a titolo temporaneo, o di trasloco nell’altra big turca, il Galatasaray.