Juventus-Inter: per Brozovic filtra fiducia, prudenza de Vrij

I due calciatori reduci dagli infortuni hanno svolto altro lavoro individuale personalizzato, c’è cauto ottimismo per Juventus-Inter

Si era immaginato che le sessioni d’allenamento svolte negli scorsi giorni potesse essere propedeutiche per il pieno recupero delle condizioni di Brozovic e de Vrij in vista di Juventus–Inter, ma ad oggi non c’è ancora nessuna certezza.

Anche oggi i due sono stati impegnati in modalità di lavoro individuale personalizzato, con la speranza che possano tornare ad allenarsi in gruppo già da domani. Sul centrocampista croato filtrano fiducia e cauto ottimismo, del resto il suo recupero è quasi un’urgenza per non rompere gli squilibri contro un’avversaria ostica. Sul difensore olandese, invece, le probabilità sono leggermente inferiori. Da monitorare la situazione quotidianamente.