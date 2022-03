Nuovo affare in Argentina: arriva la ‘risposta’ dell’Inter

Inter al lavoro anche in ottica calciomercato. Spunta un nome a sorpresa per giugno. Su di lui c’è anche il Milan

Seppur ci sia ancora un/quarto di stagione da dover giocare, l’Inter di Simone Inzaghi non ha intenzione di porsi alcun limite e oltre a concentrarsi sul campo, osserva costantemente assieme alla propria dirigenza, tutte quelle che sono le opportunità che circolano sul fronte mercato. Spunta ora un nuovo nome a sorpresa.

Dopo il periodo no che l’Inter sta vivendo, i ragazzi di Simone Inzaghi provano a rialzare la testa e pensano già a quella che sarà la complicata trasferta di Torino, in programma il prossimo 3 aprile all”Allianz Stadium’ contro la Juventus. Nonostante ciò, gli attuali campioni d’Italia, oltre a pensare a tutto ciò che accade sul terreno di gioco, provano a giocarsi la propria lotta scudetto anche fuori dal campo. Di fatti, oltre ai già obiettivi dichiarati come quelli di Scamacca, Frattesi e Bremer, pare che la ‘Beneamata’ abbia messo gli occhi su un giocatore che anche il Milan segue con particolare attenzione da un’po’ di tempo a questa parte. Il colpo può arrivare direttamente dall’Argentina. Si attendono ora nuovi possibili sviluppi.

Calciomercato Inter, occhio alla pista Angileri: su di lui c’è anche il Milan

Giungono importanti nuovi indizi di mercato sull’affare Angileri. Il difensore di attuale proprietà del River Plate -nonostante il suo contratto in scadenza a giugno 2022- sta facendo parlare di se e diverse sono le big ad aver messo gli occhi su di lui. Il Milan è sulle sue tracce ormai da un’po’ di tempo a questa parte, ma, stando a quanto riportato anche da ‘Radio La Red’, pare che oltre ai rossoneri, ci sia finita anche l’Inter sulle sue tracce. La novità starebbe nel fatto che il classe 1994 sia in grado di poter interpretare il ruolo di terzino su entrambe le fasce e tenendo conto anche dell’opportunità di poterselo accaparrare a zero, rappresenta una vera e propria opportunità di mercato. Ma, stando a ciò che scrive ‘Tuttosport’, si dice che siano arrivate vere e proprie smentite da parte del club di Simone Inzaghi e ciò che emerge è che non ci sia alcun tipo di interesse. Su di lui c’è anche il forte interesse da parte del Getafe e la situazione resta perciò in continuo evolversi.