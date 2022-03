Calhanoglu: ha vinto il premio di miglior giocatore turco per l’anno 2021

Inter, Hakan Calhanoglu è stato insignito del premio di miglior calciatore turco per l’anno 2021

Una bella notizia per Beppe Marotta e per i tifosi nerazzurri che potranno approfittarne per deridere ulteriormente i cugini rossoneri. Il centrocampista, che il dirigente ha preso a parametro zero dal Milan Hakan Calhanoglu, è stato insignito del premio di miglior calciatore turco per la stagione 2021 dal quotidiano Milliyet. Il giocatore, si è detto ‘orgoglioso’ per questo riconoscimento ricevuto in patria. Queste le sue dichiarazioni, mentre era in collegamento con la serata di gala che si è svolta ad Istanbul all’interno della Wolkswagen Arena: “Mi ha ricordato quanto sia grande la mia responsabilità nei confronti del popolo turco, questo premio mi motiverà ancora di più”. Il calciatore venne preso la scorsa estate per sostituire Christian Eriksen, per i famosi problemi di salute e, per il momento, ha già raggiunto le 26 presenze con 6 reti e 9 assist inoltre, mancando ancora per la squadra di Simone Inzaghi 9 partite al termine del campionato, ci sono tutte le premesse per arrivare in doppia cifra in entrambe le categorie.