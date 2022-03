Big a rischio per Juve-Inter: Inzaghi ha già scelto il sostituto

Meno tre all’attesissima sfida fra Juventus e Inter: Inzaghi obbligato a vincere per restare in scia Scudetto. Un big nerazzurro a rischio forfait

In casa Inter ci si prepara al big match con la Juve. Un match da vincere quasi a ogni costo per non rischiare di perdere ulteriore terreno in ottica Scudetto.

Per il derby d’Italia con la formazione di Allegri, Simone Inzaghi dovrebbe recuperare Marcelo Brozovic, out dal dopo Liverpool a causa di un affaticamento al polpaccio. Dalla Pinetina filtra grande ottimismo per il rientro del croato, che nella giornata di oggi dovrebbe svolgere parte della seduta insieme al resto dei suoi compagni. Meno ottimismo, invece, filtra per Stefan de Vrij, il quale sta continuano a svolgere lavoro personalizzato per smaltire del tutto la distrazione muscolare al soleo della coscia sinistra.

Verso Juve-Inter: D’Ambrosio se de Vrij non recupera

Secondo ‘calciomercato.it’, sarà decisiva la rifinitura di sabato, anche se c’è la sensazione che Inzaghi e il suo staff non vogliano rischiarlo onde evitare delle ricadute. Il sostituto di de Vrij sarebbe già stato individuato in Danilo D’Ambrosio, con lo spostamento di Skriniar al centro della difesa, con il compito di tenere a bada Vlahovic.

La probabile formazione dell’Inter – (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko